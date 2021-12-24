Dünya Rusya’dan Meta’ya 1 milyar 990 milyon ruble para cezası

Rusya’dan Meta’ya 1 milyar 990 milyon ruble para cezası

Dünya

Rusya’dan Meta’ya 1 milyar 990 milyon ruble para cezası

Rusya’da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta’ya 1 milyar 990 milyon ruble (27 milyon dolar) para cezası verdi.

24 Aralık 2021, Cuma 20:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’dan Google’ın ardından Meta’ya da rekor para cezası verdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 99O milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sınırlar kapatıldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak