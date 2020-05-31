Rusya, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’yle (NASA) 'ya ortak çalışma çağrısında bulundu. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, dünyanın uydusu Ay’ın çeşitli yerlerinden toplayacağı toprak örnekleriyle nasıl oluştuğunu bulmayı amaçladığını duyurdu.

Gezegenimiz Dünya'nın tek uydusu olan Ay’ın nasıl oluştuğuna dair iki güçlü teori bulunuyor.

Dünya’nın başka bir gezegenle çarpışarak Ay’ın oluşması teorisini ABD’li bilim adamları desteklerken, Rus bilim adamları ise Ay’ın, Dünya ile birlikte oluştuğu teorisini destekliyor.