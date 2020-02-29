Dünya Rusya'dan önemli İdlib açıklaması

Rusya'dan önemli İdlib açıklaması

Dünya

Rusya'dan önemli İdlib açıklaması

İdlib'de Türk askerlerine yönelik rejim unsurlarının saldırısı sonrası Rusya'dan önemli açıklamalar geldi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Suriye İdlib'de 33 Türk askerinin şehit omasına sebep olan rejim unsurları saldırısının ardından Rusya'dan önemli açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.

Bakanlık, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması adına somut adımlar üzerine çalışıldı. İki taraf da sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.


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