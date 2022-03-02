Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 7. gününde devam ederken, bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi ertelendi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov müzakerelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov şu ifadeleri kullandı:

"Bu histerinin geçeceğini ve durumun sakin şekilde değerlendirileceğini umuyoruz. Rus ekonomisi elbette ciddi bir darbe yaşamakta, ancak dayanışmamız, potansiyelimiz ve planlarımız var.

Bizim heyetimiz müzakere için orada olacak. Ukraynalı yetkililerin müzakere için gelip gelmeyecekleri belirsiz, gelmelerini umuyoruz.

Rus heyeti müzakereler için bugün beklemeye devam edecek, görüşmelere devam etmeye hazırız. Ukrayna ile görüşmeler konusunda çelişkili bilgiler geliyor."