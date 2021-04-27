Dünya Rusya'dan teknoloji devi Apple'a şok ceza

Rusya'dan teknoloji devi Apple'a şok ceza

Dünya

Rusya'dan teknoloji devi Apple'a şok ceza

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.

27 Nisan 2021, Salı 21:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FAS'tan yapılan açıklamada, "Apple'a 26 Nisan'da antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 906 milyon rubleden fazla kar payı cezası verildi." ifadesi kullanıldı.

Apple ise söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu, buna karşı itirazda bulunacağını açıkladı.

Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak, FAS'a başvurmuştu.

AA

İlgili Haberler
Apple, gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyorApple AirDrop’un kullanıcıların kişisel bilgilerini sızdırdığı ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korkulan oldu! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti