Dünya Rusya'dan tepki! ABD tarih verip çağrıda bulunmuştu

Rusya'dan tepki! ABD tarih verip çağrıda bulunmuştu

Dünya

Rusya'dan tepki! ABD tarih verip çağrıda bulunmuştu

ABD’nin Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni toplantı yapmaya çağırmasına Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyansky’den tepki geldi.

28 Ocak 2022, Cuma 21:15 Son Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD, Rusya’nın, Ukrayna’ya dönük eylemlerinin görüşülmesi için 31 Ocak’ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne toplantı çağrısında bulundu. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Güvenlik Konseyi üyesinin uluslararası düzene tehdit olarak kendi temelsiz iddialarını ve varsayımlarını başka birinden tartışmayı teklif ettiği başka bir olay hatırlamıyorum. Umarım BM Güvenlik Konseyi’ndeki meslektaşlarım böyle bir şeyi desteklemezler" dedi.

İHA

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