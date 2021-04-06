Bilim & Teknoloji Rusya’dan TikTok’a para cezası kararı

Rusya’dan TikTok’a para cezası kararı

Bilim & Teknoloji

Rusya’dan TikTok’a para cezası kararı

Rusya’da bir mahkeme, gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içerikleri kaldırmamış olması nedeniyle sosyal medya uygulaması TikTok hakkında para cezası kararı aldı.

06 Nisan 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesinde görülen davada TikTok, talep edilmesine karşın gençleri yasa dışı eylemlere teşvik eden içerikleri kaldırmamaktan suçlu bulundu.

Sulh mahkemesinin, TikTok hakkında 2 milyon 500 bin ruble para cezası kararı aldığı kaydedildi. Söz konusu para cezası yaklaşık 33 bin dolara tekabül ediyor.

Mahkemenin, Telegram hakkındaki benzer bir davayı da bugün görmesi bekleniyordu, fakat duruşmanın 12 Nisan’a ertelenmesine karar verildi.

Rusya’da Facebook ve Google hakkında da benzer şikayetler mevcut.

Aynı mahkeme geçen hafta Twitter’ı ‘Rusya yasaları gereği erişime kapatılması gereken içerikleri kaldırmamaktan’ suçlu bulmuştu. Sosyal medya şirketinin toplamda 116 bin dolara tekabül eden bir para cezası ödemesine karar verilmişti.

Dava konusu olan içeriklerin, çocuk istismarı ve gençleri intihar ya da yasa dışı eylemlere özendiren içerikler olduğu biliniyor.

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