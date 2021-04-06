Rusya’dan TikTok’a para cezası kararı

Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesinde görülen davada TikTok, talep edilmesine karşın gençleri yasa dışı eylemlere teşvik eden içerikleri kaldırmamaktan suçlu bulundu.

Sulh mahkemesinin, TikTok hakkında 2 milyon 500 bin ruble para cezası kararı aldığı kaydedildi. Söz konusu para cezası yaklaşık 33 bin dolara tekabül ediyor.

Mahkemenin, Telegram hakkındaki benzer bir davayı da bugün görmesi bekleniyordu, fakat duruşmanın 12 Nisan’a ertelenmesine karar verildi.

Rusya’da Facebook ve Google hakkında da benzer şikayetler mevcut.

Aynı mahkeme geçen hafta Twitter’ı ‘Rusya yasaları gereği erişime kapatılması gereken içerikleri kaldırmamaktan’ suçlu bulmuştu. Sosyal medya şirketinin toplamda 116 bin dolara tekabül eden bir para cezası ödemesine karar verilmişti.

Dava konusu olan içeriklerin, çocuk istismarı ve gençleri intihar ya da yasa dışı eylemlere özendiren içerikler olduğu biliniyor.