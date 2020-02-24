Rusya'dan Türkiye ve İdlib açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib konusunda Türkiye ile yeni istişarelere hazırlandıklarını söyledi.
24 Şubat 2020, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.
Lavrov, Ankara ile yapacakları görüşmelerde İdlib’de teröristlerin hüküm süremeyeceği konusunda anlaşacaklarını umduklarını dile getirdi.
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