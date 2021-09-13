Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi! Dört şehirden daha uçuşlar başlıyor
21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği bildirildi.
13 Eylül 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Rusya dört şehirden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.
Söz konusu şehirlerden Mısır’a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak’la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.
AA
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