Dünya Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Dünya

Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan sosyal medya platformu Twitter'a idari ihlal nedeniyle 19 milyon ruble para cezası verdi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 18:28 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter'a 19 milyon ruble (yaklaşık 2,2 milyon TL) para cezası verdi.

Ülkede dün görülen benzer bir dava sonucu Facebook'a 26 milyon ruble para cezası verilmişti.

AA

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