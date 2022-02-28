Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son duruma ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgo Konaşenkov son yaptığı açıklamasında, Rusya tarafından ilk günden itibaren Ukrayna'ya büyük zararlar verildiğini aktararak, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna'da bin 67 askeri altyapı tesisini vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 27 komuta ve iletişim merkezi, 38 uçaksavar ve savunma sistemi ve S-300 sistemleri, Buk-M1 ve OSA, 56 radar istasyonu imha edildi. Operasyonun başından beri 254 tank ve diğer zırhlı araçlar, 31 uçak, 46 çok amaçlı roketatar, 103 top ve havan, 164 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da milliyetçilere karşı savaştıklarını savunarak, bu grupların internet yazışmalarını, konumlarını ve hareketlerini takip ettiklerini ifade eden Konaşenko, "Kayıplarımız milliyetçiler tarafından öldürülenlerden ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki kayıplardan çok daha az" açıklamalarında bulundu.

MOSKOVA (İHA)



