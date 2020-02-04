Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, koronavirüs nedeniyle Çin’in Vuhan kentindeki Rusya vatandaşlarını tahliye edecek ilk uçak Doğu Askeri Bölgesi’ndeki havalimanından hareket etti. Çin’in Vuhan kentindeki Rusya vatandaşlarının tahliyesi başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi’ndeki havalimanından tahliye işlemleri için bir uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Tahliye edilen vatandaşlara uçakta askeri doktorlar, uzmanlar eşlik edecek. Uçakta gerekli tıbbi malzemeler de bulunacak. Vuhan’dan Rusya vatandaşlarının yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden az sayıda kişi de tahliye edilecek.

Rusya’nın Pekin Büyükelçiliği’ninden yapılan açıklamaya göre, 132 Rusya vatandaşı Hubey eyaletinden ayrılmak istediğini belirtti.



