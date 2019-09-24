Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle ülkenin St. Petersburg ve Leningrad bölgelerine gidecek Türk vatandaşları için yeni vize uygulamasını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacağını belirten Rus Büyükelçiliği, e-vizelerin en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verileceğini ve en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacağını açıkladı.