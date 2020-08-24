Dünya Rusya'nın corona virüs aşısını alan ilk ülke Belarus olacak

Rusya'nın corona virüs aşısını alan ilk ülke Belarus olacak

Dünya

Rusya'nın corona virüs aşısını alan ilk ülke Belarus olacak

Rusya’da geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’yi ilk alacak ülke Belarus olacak.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Henüz testleri tamamlanmadan onay verilen Sputnik V adlı aşı, Moskova'nın müttefiki tarafından üçüncü aşama denemeleri için satın alınıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un alacağına karar verildiği ifade edildi.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak” denildi.

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