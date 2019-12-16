Rusya’nın Disneyland’ı: Hayal Adası (Moskova’da gezilecek yerler)

Avrupa'nın en büyük tema parkı, şubat ayının sonunda Rusya başkentinde açılacak. Bir seferde 20.000 kişiye uyacak şekilde tasarlanan Hayal Adası parkı, aile tatilleri için turistik bir yer haline geldi.

17 Mart 2016’da inşaatına başlanan parkın 29 Şubat’ta açılması planlanıyor.

100 hektar üzerine inşa edilen park, yaklaşık 300.000 metrekarelik dünyanın en büyük kapalı tema parkına sahip olacak.

Projeyi, yılda 50 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Parkın içinde 40'ın üzerinde eğlence objesi, 4 bin 500 araçlık yer altı ve yer üstü otomobil parkı, 17 salonlu bir sinema ve 3 bin 800 kişilik bir konser salonu bulunuyor.

Dream Island giriş ücreti ne kadar?

Dream Island web sitesine göre, giriş ücreti yetişkinler için 2.900 ruble (50 $) ve çocuklar için 2.600 ruble (45 $) tutarındadır. Ayrıca ilgi çekici yerlere daha hızlı giriş için bir FastPass bileti bulunmaktadır. Fiyatı neredeyse iki kat daha yüksek, 5.400 ruble (90 $) ve 5.100 ruble (85 $). Biletler parkın resmi web sitesinde ve rezervasyon ofislerinde çevrimiçi olarak satın alınabilecek.







