Rusya'nın Dünya Kupası hayalleri yıkılabilir: İhraç çağrısı!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaptırımlar arka arkaya geliyor. Siyasi yaptırımlar haricinde futbol dünyası da Rusya'yı tamamen dışlamış durumda. Şampiyonlar Ligi finalinin Zenit'ten alınması sonrası Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ihracı söz konusu.
27 Şubat 2022, Pazar 16:29 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki yankıları devam ediyor.
Son Dünya şampiyonu Fransa, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.
AFP'nin haberine göre, Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.
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