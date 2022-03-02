Ekonomi Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Ekonomi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, uygulanan yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

02 Mart 2022, Çarşamba 09:32 Son Güncelleme:
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi. 

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) "Sberbank'ın Avrupa'daki bağlı ortaklıkları batıyor veya batmaları büyük olasılık" açıklaması yapılmıştı.

BATMAKTA YA DA BATMASI MUHTEMEL

Avrupa Merkez Bankası, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bağlı ortaklığı Sberbank Europe AG'nin Hırvatistan ve Slovenya'daki bağlı ortaklıklarının batmakta olduklarını veya batmalarının muhtemel olduğunu bildirmişti.

ECB'den yapılan açıklamada "Sberbank Europe AG ve bağlı ortaklıkları ciddi mevduat çekişleri ile karşı karşıya. Bu durum, bankanın likidite pozisyonunu kötüleştirdi" ifadeleri kullanılmıştı.

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