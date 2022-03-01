Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasıyla birlikte sivri çıkışlarda bulunan Rusya'nın eski başbakanı ve Vladimir Putin'in yakın dostu Dmitry Medvedev, bugün Batılı ülkelere savaş tehdidi savurdu.

Halihazırdaki görevi Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Medvedev, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in açıklamalarına yanıt verdi.

Fransız bakan Le Maire, bu sabah Rusya ekonomisinin Batı tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden tamamen çökebileceğini söyledi. France İnfo radyo kanalına konuşan Le Maire, "Rusya’ya karşı tam kapsamlı bir ekonomik savaş başlatacağız. Rusya ekonomisinin çöküşüne yol açacağız" dedi.

"BEYLER, DİLİNİZE HAKİM OLUN"

Dmitry Medvedev ise, Twitter hesabından "Bugün bir Fransız bakan Rusya'ya ekonomik savaş başlattıklarını ilan etmiş. Beyler, dilinize hakim olun! Ve unutmayın, tarihte ekonomik savaşlar sıklıkla gerçek savaşa dönüşmüştür" mesajını yazdı.

ABD ve müttefikleri, Rusya Merkez Bankası’na ve yetkililerine karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı ve belirlenmiş Rus bankalarını uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarmak konusunda anlaştı.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlara hedef olan Rus ekonomisi, çöküşe doğru sürükleniyor. Ruble'deki erime durmuş değil, Rus Merkez Bankası bir günde faiz oranlarını yüzde 100'den fazla artırdı.







