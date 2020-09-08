Corona virüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda Rusya'dan olumlu haber geldi. Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Corona virüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor.

Sputnik V aşısı bu hafta yapılmaya başlanacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, corona virüs aşısının klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.

Aşı kalite testlerini geçti

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni Corona virüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen 'Gam-COVID-Vac' (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı" ifadelerine yer verildi.