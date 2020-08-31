Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için tarih belli oldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kasım-aralık aylarında halka vurulmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Muraşko, aşıların Rusya’nın farklı bölgelerine olan sevkıyatın eylül ayında başlanacağını belirtti. Moskova yönetimi, corona virüse karşı aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını, isteğe bağlı olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşının yapılmasının isteğe bağlı olacağını söylerken, kendisi corona virüse yakalanıp hastalığı atlatmış olduğu için aşı olmayacağını ifade etmişti.

Putin, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’da, dünyada corona virüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.

DHA







