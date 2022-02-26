Ukrayna’da son askeri gelişmeler ışığında konuşulan son senaryolar şöyle:

1- ZELENSKİ GİDER: 2019 yılında halkın yüzde 73.2 oyuyla seçilen Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’in gözünde Batı’nın vücut bulmuş hali. NATO’ya katılma ısrarı nedeniyle Putin’in bir anlamda istenmeyen adam ilan ettiği Zelenski, tüm bu baskı sonucunda, ülkeden kaçmayı kabul edebilir ya da onurlu bir çıkışı müzakere edebilir. Putin de Kiev’de Rusya güdümlü bir yönetim kurulduktan sonra askerlerine Ukrayna’dan çekilme emri verebilir.

2- ZELENSKİ’YE DARBE: Batı’nın kendisini Rusya ile yalnız bırakmasından şikayet eden Zelenski, Kiev’e yönelik işgal devam ederken bir operasyonla yakalanıp çeşitli gerekçelerle tutuklanabilir. Batı yanlısı Zelenski yönetiminin bertaraf edilmesiyle Rusya, Moskova’ya yakın isimlerden oluşan bir yönetimin kurulmasını sağladıktan sonra yine işgali sonlandırabilir.

3- KİEV’DE DİRENİŞ: Belarus’tan Kiev’e doğru giriş yapan Rus askerleri, çok fazla direniş görmeden başkent kapılarına kadar dayanmışa benziyor. Araziden Rus askerlerine çok fazla direnmeyen Ukrayna yönetimi, Rus askerlerini kent savaşına çekmeye çalışıyor olabilir. Bu Senaryo da Avrupa’nın göbeğinde uzun süreli bir savaş, büyük yıkım ve can kaybı anlamına gelebilir.

4- SAVAŞIN YAYILMASI: En kötü senaryolardan biri olan bu seçenekte ise Putin’in Ukrayna’yı işgalle yetinmeyeceği, eski Sovyetler nüfuz alanındaki ülkeleri tedirgin edici adımlar atabileceği öne sürülüyor. Nitekim ABD’li yetkililerden bu yönde iddialar gelirken, NATO ülkesi olan Polonya sınırına asker yığması endişe kaynaklarından biri.



