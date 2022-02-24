Rusya - Ukrayna savaşı resmen başladı. Donbas bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın işgal hareketine tüm dünyadan tepkiler geldi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonu kınayan bir mesaj paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve kendisini uluslararası kınama için yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Zelenskiy'nin kendisini Ukrayna halkının yanında olmaya çağırdığını belirten Biden, "G7 liderleri ile görüşeceğim. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak" dedi.

'YALNIZCA RUSYA SORUMLUDUR'

Yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur” dedi. “ABD ile müttefiklerinin birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini” belirten Biden, “Tüm dünyanın Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkı için dua ettiğini” söyledi.

"Dünya Rusya'yı yaşanacaklardan sorumlu tutacaktır." diyen Biden gelişmeleri Beyaz Saray'dan takip edeceğini ve Ulusal Güvenlik Ekibi'nden düzenli olarak gelişmeleri alacağını ifade ederken G7 liderleriyle acil bir görüşme yapacağını ve ABD halkına sesleneceği bir konuşma yapacağını da duyurdu.

"Rusya'nın Ukrayna'ya ve küresel barış ve güvenliğe karşı gösterdiği yersiz saldırganlığı ve bunun sonuçlarını NATO ve müttefikleriyle de görüşüp birliğe yöneltilen bu saldırıya güçlü ve birlik içinde bir karşılık vereceğiz. Bu gece Jill ve benim dualarım Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanlarıyla beraber." diyen Biden Rusya'ya verilecek sert karşılığın da fitilini böylelikle ateşlemiş oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi. Putin'in "Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini" belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.

Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.











