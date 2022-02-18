Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.





Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti.

LONDRA (İHA)



