Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ülkesinde sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın savaş kuralları dışına çıktığını ve terör eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi.

'DİRENİŞİMİZ ARTACAK'

Rusya'nın saldırılarının Lahey'deki uluslararası mahkemeye taşınması için yeterli kanıt oluştuğunu ifade eden Bodnar, "Biz Lahey'de bulunan uluslararası mahkemeye başvuru yaptık ve savaşın sona ermesini istiyoruz. Gece boyunca hem havadan hem de karadan ülkemize füze atılıyordu. Ruslar Kiev'e girmek istiyorlardı ama Harpov'a girdiler. Son bilgilere göre Harpov'a giren birliklerin silahları alındı ve yok edildi. Ruslar, Karadeniz'de bulunan yabancı gemilere ateş edip ele geçiriyorlar. Biz bu saldırılara direniyoruz" dedi

Bugün saat 14.00 itibariyle Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgi de veren Bodnar, "4 bin 300 kişi, 26 helikopter, 27 uçak, 706 zırhlı taşıyıcı, 146 tank, 50 top, 2 tane gemi zayiatları oldu. Bu da demek oluyor ki direnişimiz artacaktır. Asla ve asla müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Rusya'nın topraklarımızdan çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'SAVUNMAMIZDA BAYRAKTAR'LAR ÇOK ETKİLİ'

Büyükelçi Bodnar, Türkiye'den aldıkları Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'lerin savunmalarında etkili olduğunu söyleyerek, "Savunma araçlarımız işin başında ve uluslararası destek almaya başladık bu bağlamda askeri araçları yok eden Bayraktar'lar da çok etkili. Cumhurbaşkanımız uluslararası lejyonun oluşturulacağını duyurdu. En yakın zamanda Ukrayna'nın savunmasına katılmak isteyen herkes için bilgileri paylaşacağız. Rusya bugün onlarca sivil altyapıyı vurdu ve ambulanslara ateş ediyor. Kurdukları kontrol noktalarında ailece insanları öldürüyor. Sivil halkı öldürmek ve paniği yaymak için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Yaklaşıp 1 saat öncesinde bir rahip yakalandı ve alışveriş merkezini patlatmak istediği öğrenildi. Elimizde 300'den fazla Rus rehine var" dedi.

'İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERE İHTİYACAĞIMIZ VAR'

Bodnar, Türk halkının yardımlarını da unutmayacaklarını vurgulayarak, "Bir gün içerisinde 1.5 milyon lira ve 12 bin dolar topladık. Şimdiden Ukrayna'ya birkaç TIR insani yardım gönderdik ve yeni araçlar da hazırlanıyor. İlaç ve tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KULLANMASI DÜNYANIN SONU OLUR'

Bodnar, Rusların nükleer silah kullanacağı iddialarıyla ilgili de, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Rusya nükleer silah kullanırsa bunun olumsuz etkisi de kendi ülkesine gelmiş olur. Dünyanın sonunun yakınlaştıracak nükleer savaşı tetikler. Rusya bunu korkutmak için kullanıyor. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda. Rusya tüm dünyadan ihraç edildi. Bir çok ülke uçuşlardan, swift sisteminden ve gazdan vazgeçti. Hasta Putin'i dünyadan ihraç etmeliyiz. Rusya'da başka makamlarla görüşmemiz lazım" dedi.

Haluk KARAASLAN-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)



