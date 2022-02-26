Rusya´nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı
Ukrayna Ulusal Polisi, Mariupol kentinin doğusunda bulunan Sartana kasabasında Rusya´nın hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.
26 Şubat 2022, Cumartesi 20:45 Son Güncelleme:
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Ukrayna Ulusal Polisi´nden yapılan açıklamada, "Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor" denildi.
DHA