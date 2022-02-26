Rusya´nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Ukrayna Ulusal Polisi´nden yapılan açıklamada, "Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor" denildi.





DHA