Savunma Bakanlığı, Akdeniz´de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere’den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya´ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.





1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA´DA NATO GÖREVİNE KATILACAK

Almanya’dan Estonya’ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi. İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya´ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi. RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi.

İHA