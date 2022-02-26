Rusya'nın sınır komşusuna doğru yola çıktılar! Askeri mevcudiyetini ikiye katlayacak
İngiltere Savunma Bakanlığı´ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO’nun doğu cephesini desteklemek için Rusya´nın sınır komşusu Estonya´ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya´daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.
26 Şubat 2022, Cumartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Savunma Bakanlığı, Akdeniz´de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere’den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya´ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.
1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA´DA NATO GÖREVİNE KATILACAK
Almanya’dan Estonya’ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi. İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya´ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi. RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi.
İHA