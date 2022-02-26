Dünya Rusya'nın sınır komşusuna doğru yola çıktılar! Askeri mevcudiyetini ikiye katlayacak
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Rusya'nın sınır komşusuna doğru yola çıktılar! Askeri mevcudiyetini ikiye katlayacak

Rusya'nın sınır komşusuna doğru yola çıktılar! Askeri mevcudiyetini ikiye katlayacak

Dünya

Rusya'nın sınır komşusuna doğru yola çıktılar! Askeri mevcudiyetini ikiye katlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığı´ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO’nun doğu cephesini desteklemek için Rusya´nın sınır komşusu Estonya´ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya´daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 20:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Savunma Bakanlığı, Akdeniz´de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere’den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya´ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.


1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA´DA NATO GÖREVİNE KATILACAK

Almanya’dan Estonya’ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi. İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya´ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi. RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'den flaş açıklama: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı