Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu.

Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.

Yüzde 92 oranında etkinlik gösterdi

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının birinci aşama klinik sonuçları iki hafta önce açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlerde Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşı

Corona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.



