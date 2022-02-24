Ekonomi Rusya'nın Ukrayna harekatının ardından! Hazine Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması!
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Rusya'nın Ukrayna harekatının ardından! Hazine Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması!

Ekonomi

Rusya'nın Ukrayna harekatının ardından! Hazine Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması!

Hazine, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini bildirerek, 'Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir' açıklamasında bulundu.

24 Şubat 2022, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı uluslararası piyasaları vurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TÜM TEDBİRLER KARARLILIKLA ALINACAK"

"Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

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Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

HAZİNE'DEN TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."


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