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Rusya’nın Ukrayna’daki Büyükelçiliği önüne 'Kırım Ukrayna’dır' pankartları asıldı

Dünya

Rusya’nın Ukrayna’daki Büyükelçiliği önüne 'Kırım Ukrayna’dır' pankartları asıldı

Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, “Kırım Ukrayna'dır” afişleri asıldı.

13 Şubat 2022, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
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Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı. Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da “Kırım Ukrayna’dır” sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.


İHA

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