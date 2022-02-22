Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgesini bağımsız ülkeler olarak tanımasına tepkiler sürüyor. ABD Başbakanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı alarma geçiren tanıma kararına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk’ın bölgelerini 'bağımsız' olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Liderler, atılacak adımları nasıl koordine etmeye devam edeceklerini tartıştı" ifadeleri kullanıldı.

'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'

Almanya Hükümet Sözcüsü Seteffen Hebestreit'ın açıklamasına göre de üç lider, Putin'in "tek taraflı" adımının Minsk anlaşmalarının açık bir ihlali olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve bu adımın karşılıksız kalmayacağı konusunda anlaştı. Hebestreit, "Ortaklar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını hafifletmeme konusunda kararlı olduklarını teyit ettiler" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınlayarak, “Belçika, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını kınamaktadır. Bu karar uluslararası hukukun, Minsk anlaşmalarının ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Güçlü ve birleşik bir tepki için AB ve NATO ortaklarımızla yakın çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

NATO EKSENİNDE HAREKET EDECEK

Rusya’nın açıklamalarının ardından NATO ve AB kanadında yoğun bir diplomasi trafiği beklenirken, NATO ve AB’ye ev sahipliği yapan Belçika’nın, Ukrayna krizinin devamında da AB ve NATO ekseninde hareket etmesi bekleniyor.

Öte yandan Rusya'nın kararına destek veren taraflar da vardı. Suriye lideri Beşar Esad, Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'e destek açıkladı. Çin ise sadece itidal çağrısı yapmakla yetindi.

Rusya'nın diğer müttefikleri Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin de kısa sürede destek açıklaması bekleniyor.







