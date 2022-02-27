Dünya Rusya'ya ekonomisine yeni yaptırım darbesi: SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya ekonomisine yeni yaptırım darbesi: SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Dünya

Rusya'ya ekonomisine yeni yaptırım darbesi: SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarma kararı aldı.

27 Şubat 2022, Pazar 10:38 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşılık Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler, Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor. AB tarafından yapılan açıklamada, Kanada, İngiltere ve diğer ülkelerin Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarma kararı aldığı ifade edildi. AB tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, alınan kararın amacının "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole etmek" olduğu belirtildi. AB’nin açıklamasında ayrıca, Rusya merkez bankasının varlıklarını dondurma ve Rusya’nın denizaşırı rezervlerine erişimine sınırlandırma kararı alındığı belirtildi.


'KENDİ ÜLKESİNİN GELECEĞİNİ DE YOK EDİYOR'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım kararı hakkında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı yok etmek için bir yola girdi ama eylemleri kendi ülkesinin geleceğini de yok ediyor” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya saldırılarına karşı direnen Ukrayna halkının yanında oldukları belirtilerek, “Rus yetkililer ve Rus hükümetine yakın kişiler için yaptırım konusunda oldukça kararlıyız” sözleri yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı Rus bankalarını SWIFT’ten çıkarma kararı alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İHA


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