Rusya'yı sarsan haber! Askeri uçak düştü, tüm mürettebat hayatını kaybetti
Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağı, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinin yakınındaki Voronej kentinde düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
25 Şubat 2022, Cuma 00:11 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.
Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
MOSKOVA (İHA)