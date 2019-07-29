Rüveyda Öksüz ile Gökhan Keser yine ayrıldı

Miss Turkey 2013 birincisi Rüveyda Öksüz ile popçu Gökhan Keser aşkı bir kez daha bitti

29 Temmuz 2019, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Rüveyda Öksüz ile Gökhan Keser yine ayrıldı

Daha önce de bir kez ayrılıp barışan Rüveyda Öksüz ve Gökhan Keser çiftinin, geçen ay yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Çevreleri tarafından yakıştırılan ve evlilik yolunda ilerleyen çiftin ayrılık nedeni ise aşklarının bitmesiymiş...

Medenice konuşup ayrılan ikili, şimdilerde arkadaş kalmayı tercih etmiş.

Gökhan Keser ile Rüveyda Öksüz, 2015'te 'Sen Benimsin' dizisinde gizlice evlenen iki aşığı canlandırıyordu.

 Senaryo gereği romantik sahnelerde oynayan iki ismin sette başlayan yakınlığı, aşka dönüşmüştü.


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