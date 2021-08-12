Rüya gerçek mi oluyor? Messi ile Ronaldo PSG'de buluşabilir
Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun 15 yıllık rekabeti boyunca hep bir hayal vardı: İki isim aynı takımda buluşur mu? Hep 'ulaşılamaz' olarak görülen bu hayali PSG gerçekleştirmek istiyor.
12 Ağustos 2021, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
PSG'de Lionel Messi'nin transferinin ardından Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Mbappe'nin bu sezon bonservisiyle ya da sezon sonu bedava olarak Real Madrid'e gitmesi bekleniyor.
Fransız yıldız, PSG'den ayrıldığında Cristiano Ronaldo'nun takıma katılacağı iddia edildi.
AS gazetesinin bomba iddiasına göre PSG, Cristiano Ronaldo ile ihtimaller üzerine konuşuyor. Juventus'un da maaş yükünden kurtulmak istediği Cristiano Ronaldo için kolaylık sağlaması bekleniyor.
BUNLARI DA OKUYUN