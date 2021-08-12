PSG'de Lionel Messi'nin transferinin ardından Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Mbappe'nin bu sezon bonservisiyle ya da sezon sonu bedava olarak Real Madrid'e gitmesi bekleniyor.

Fransız yıldız, PSG'den ayrıldığında Cristiano Ronaldo'nun takıma katılacağı iddia edildi.

AS gazetesinin bomba iddiasına göre PSG, Cristiano Ronaldo ile ihtimaller üzerine konuşuyor. Juventus'un da maaş yükünden kurtulmak istediği Cristiano Ronaldo için kolaylık sağlaması bekleniyor.