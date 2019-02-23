Rüya gibi bir kış makyajı

Kış makyajında doğal ve sade görünüm elde etmek için pastel renkleri tercih etmelisiniz. Gözlerinizde kullanacağınız soft renkli farlar, yüzünüze hafif ışıltı katacak allık ve aydınlatıcılar, kış makyajınızı tamamlamanızı sağlayacak. essence’in yeni koleksiyonu winter dreamin, doğal makyajın yanı sıra kış aylarında kuruyan ciltlere özel ürünleriyle de bakımlı olmanızı sağlayacak.

Makyajınızda gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız far paletlerini tercih edebilirsiniz. essence winter dreamin göz farı paleti ile ister soft ister yoğun göz makyajına sahip olabilirsiniz. Bu sezon göz makyajı biraz farklı çizgilere sahip. Özellikle gözlerinizi olduğundan daha iri göstermek istiyorsanız, açık tonlardaki essence winter dreamin inner rim göz kalemi ile bakışlarınıza farklı bir anlam katabilirsiniz. Makyajınızın vazgeçilmezleri ise kuşkusuz allık ve aydınlatıcılar. Birbirini tamamlayan bu iki ürün, essence winter dreamin 2in1 highlighter ve blush powder ile aynı ambalajda kullanım kolaylığı sağlıyor.Kış aylarının kurtarıcısı: Nemlendirici rujlar Kış mevsiminde soğuktan kolaylıkla çatlayan dudakları hem canlı göstermek hem de bakımını sağlamak zorunlu hale geliyor. Dudakları nemlendirme özelliğine sahip rujları tercih ederek, çekici ve bakımlı olabilirsiniz. essence winter dreamin sheer ruj iki farklı tonuyla dudaklarınızı renklendirecek.

Kış renklerinin sıcaklığını hissedeceğiniz doğadan esinlenilen 4 farklı renk seçeneği ile essence winter dreamin nail polish, kışın tüm güzelliğini tırnaklarınıza taşıyor. essence winter dreamin snow ball kartopu coat ise kar taneciklerini andıran görünümüyle kar topu etkisi yaratacak. Koleksiyonda yer alan kış mevsimini simgeleyen; kardan adam, eldiven, kar tanesi, kulaklık, sıcak kahve gibi şekillerden oluşan stickerler, kışı tırnaklarınızda bütünleştirmenizi sağlayacak. Soğuktan çatlayan ellerinizin bakımını muhteşem bir kokuya sahip essence winter dreamin fluffy snow touch el kremi ile tamamlayabilirsiniz.