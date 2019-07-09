'Rüya uçak' 120 ülkeye uçacak

Türk Hava Yolları (THY), filosuna yeni katılan ve Şehit Eren Bülbül anısına ’Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştirdi. ‘Rüya Uçak’ olarak da anılan uçağın dün saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na yapılan TK 4900 sefer sayılı özel uçuşuna 300 yolcu katıldı.

MİLLİ BİRLİK VURGUSU

Yolcuları uğurlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Şimdi biz de ’İyi ki varsın Eren’ diyoruz. Senin için Maçka uçağı 120’den fazla ülkeye uçacak. Milli birlik ve beraberliğimizin bayrak taşıyıcılarından Türk Hava Yolları uçtuğu her ülkeye hep aynı mesajı götürecek” diye konuştu.