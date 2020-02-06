Rüyalar gerçek oldu musluktan likör aktı

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Chalakudy şehrinde 18 ailenin yaşadığı bir apartmanın kullandığı açık kuyuya bir kamyondan kaçak üretilen likör boşaltıldı. Bunun ardından musluklardan su ve likör karışımı akmaya başladı. Dehşete düşen apartman sakinleri yetkililere haber verdi. Soruşturma sürerken, yan binanın kuyusuna da bir gün önce 6 bin litre bira boşaltıldığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda iki kuyudaki 20 bin litre su, yabancı maddeyle bozulmuş oldu. Apartman sahibi Joshy Malliyekkal, apartmanın yanındaki barın 6 yıl önce yetkililer tarafından kapatıldığını, likör stoğuna ise vergi memurları tarafından el konulduğunu belirtti. Malliyekkal, Likör satma yetkisiyle ilgili işlemlerin bitmesinin ardından yetkililerin el koydukları likörü kuyuya döktüklerini ifade etti. Apartman, yaklaşık 24 saat boyunca susuz kaldı.

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