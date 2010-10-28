Rüyaları kaydeden makine geliyor

BBC’nin haberine göre, Doktor Moran Cerf’in öncülüğündeki bir grup araştırmacı, yüksek düzeyli beyin faaliyetlerini eletronik olarak kaydedip görsel olarak yorumlayan bir makinenin çok yakında mümkün olacağını bildirdi.

Çalışmalarını Nature bilim dergisinde yayınlayan Doktor Cerf ve ekibi, uyku sırasındaki beyin faaliyetlerinden kaynaklanan elektronik dalgaları görsel hale getirecek.

Bilimadamları bu amaçla, sinir hücreleri olan nöronlardan yararlanacak. Daha önce yapılan çalışmalar her bir nöronun belli nesne veya kavramlara karşılık geldiğini göstermişti. Örneğin bir denek ünlü film yıldızı Marilyn Monroe’yu düşündüğünde sadece belli nöronlar sinyal yaymış, başka bir şey düşünüldüğünde ise başka nöronlardan elektronik sinyal alınmıştı.

NÖRON VERİTABANI!

Dr. Cerf ve ekibi, çalışmaları çerçevesinde deneklere bir dizi görüntü göstererek, önce hangi nöronun hangi görüntüye tepki verdiğini saptayacak. Bu yolla her denek için ayrı bir “nöron veritabanı oluşturulacak.

Bu veritabanına Bill ve Hillary Clinton’dan Eyfel Kulesi’ne kadar binlerce görüntü eklenecek.

Sonuçta, rüya aşamasında deneğin başına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla hangi nöronların sinyal yaydığına bakılarak deneklerin nasıl bir rüya gördüğü tespit edilebilecek.

Dr. Cern’e göre, bu yöntemle aynı zamanda komadaki veya felç nedeniyle konuşamayan hastaların da akıllarından geçenler okunabilecek.