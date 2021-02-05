Corona virüs salgını sebebiyle mekanların kapatılmasının ardından yeni trend park buluşmaları oldu. Rüzgar Çetin, önceki gün Etiler’de bir parkta düzenlenen arkadaşının kızının doğum günü partisine katıldı. Alanda pandemi kurallarına uymaya çalışan gruptakilerin birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.

"Arkadaşıma yardıma gitmiştim"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen Çetin, ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı. Pandemi döneminde adı sık sık ev partileriyle anılan iş insanı, çıkan haberlere isyan etti. Çetin, “Sürekli adımın geçtiği haberlerde bir kere fotoğrafım yayınlandı. Onda da arkadaşıma yardıma gitmiştim. Bu dönemde kurallara uydum” dedi. İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin’in vukuatlarıyla adından söz ettiren oğlu Rüzgar Çetin'di. Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.

Haberin yayından kaldırılmasını talep etti

Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti. Yasakların kalkmasıyla yurt dışına çıkan Rüzgar Çetin, geçtiğimiz haftalarda da soluğu Miami’de almış, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum’a geçmişti.

7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti

Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu. Rüzgar Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı. Bu dosyada halen Yargıtay’ın kararı bekleniyor. Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.