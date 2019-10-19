Emret Komutanım dizisinde fotoğrafçı 'Fato' karakteriyle hafızalara kazınmasının ardından sessizliğe bürünen Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek erkek olmuş ve iki yıl önce de evlenerek yeniden gündeme gelmişti.

Önceki gün ise bir mekanın açılışına katılan Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Erkoçlar ile evlat edinip edinmeyecekleri hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.

Çocuk sahibi olabilecekler

Rüzgar Erkoçlar, şu şekilde konuştu:

Evlat edinmek belki daha sonra olabilir ancak ilk çocuğumuz kendimizin olacak. Artık bu mümkün.

Eşi kıskanç mı?

Öte yandan eşi hakkında sorulan kıskançlık sorusuna da yanıt veren Rüzgar Erkoçlar, şu ifadeleri kullandı:

“Tuğba hiç kıskanç değildir. Çünkü ben nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Kadın hayranlarım fotoğraf çektirmek için yanıma geldiklerinde erkeklere göre daha yakın duruyorlar. Hatta ben utanıyorum artık, biraz daha şu tarafa gidebilir misiniz? diyorum”

Bu haberi de okudular Rüzgar ve Tuğba Erkoçlar, evliliklerinin ikinci yılını kutladı

Bu haberi de okudular Rüzgar-Tuğba Erkoçlar'dan aşk pozu