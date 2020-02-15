Genelde okullarda çocuklara el becerisini geliştirmek için öğretilen rüzgar gülü yapımı aynı zamanda bahçeleri yada saksıları süsleyen güzel bir obje olarakta kullanılıyor. Eğer rüzgar gülü nasıl yapılır merak ediyorsanız "rüzgar gülü nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Rüzgar gülü nasıl yapılır?

Rüzgar gülü yapımı malzemeleri

Renkli kağıtlar

Pipet

Raptiye

Kalem

Pergel gibi ucu sivri bir araç

Makas

Delgeç

Rüzgar gülü yapılışı:

Üçgen elde etmek için kağıdı köşesinden kıvırıp bir üçgen oluşturun. Arta kalan kısmı kesin. Üçgeni ortadan ikiye katlayın. Oluşan kat yerinden 2/3 kadarını kesin. Kağıdı açın. Kestiğiniz yerleri göreceksiniz. Aynı adımları tekrar edin ve diğer köşelerden de kesin. 4 kesilmiş parçanın sağ köşelerini delgeç ile delin. İğne veya pergel ile kağıdın ortasını delin ve kalemi bu deliğe sokarak deliği genişletin. Pipetin ucuna da delik açın. Kağıttaki parçaları delikler üst üste gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle eşleşecek şekilde birleştirin. Bu delikten raptiye geçirin ve arkasına da pipeti takın. Raptiyenin ucunu kıvırarak ya da başka bir şekilde çıkmasını engelleyin. Rüzgar gülü hazır.