'Rüzgar Mağden insanları kandırıyor' iddiası

Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını belirtip şunları söyledi;

'Erkektir yapar' dedi

"İki sene önce Rüzgar Mağden arkadaşım Doğa’nın hayatına girdi, ona cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştı. Arkadaşımın sevgilisiyle arasını açtı, onu defalarca İstanbul’a davet etti. Arkadaşım ona güvenip gitmedi, kendisi hasta ruhlu birisidir. Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını o da bana ‘erkektir yapar’ yanıtını verdi."

'Bana iftira atıyorlar'

Şaşırtan iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanan Rüzgar Mağden ise kendini şu sözlerle savundu;

"Ben çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. Sonradan öğrendim ki o fotoğrafından hoşlandığım kadın yabancı bir modelmiş, konuştuğum kişi beni kandırmış. Gerçeği öğrenince de konuşmamızı bitirdim. Olay bundan ibaret. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar."

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