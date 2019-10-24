Rüzgar Mağden sınavı başarıyla geçti

Tarihi anlar kameralara yansıdı

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'le ilk kez kamera karşısına geçti. Yazar, sevgilisini 50 yıllık dostu, usta sanatçı Cüneyt Arkın'la tanıştırdı.

Cüneyt Arkın, Rüzgar Mağden için "Harika bir delikanlı" sözleriyle tam not verdi.

#olayıngeçmişi

'Taş Bebek' lakaplı 83 yaşındaki sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Ağustos ayında verdiği bir konserde aşk bombasını patlatmış, kalbinin boş olmadığını söyleyerek "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle aşk itirafında bulunmuştu.

7 kez evlendi

Gönül Yazar 1954'te henüz 14 yaşındayken mahkemeyle yaşını 18'e yükseltti ve 32 yaşındaki Necdet Yazar ile evlendi. İkinci evliliğini ise kendisinden 27 yaş büyük olan Bedii Çapa ile yaptı. 1963'te oyuncu Özden Çelik ile üçüncü evliliğini yaptı. Bir yıl sonra Metin Oktay ile evlendi. 1972'de iş insanı Ercan Akın ile evlenip boşandı. 1979'da kendisinden yaşça küçük olan Sinan Birsel ile evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Son evliliği 1997'de Fahrettin Akçınar ile oldu, yedi ay sonra boşandı.

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Haberin fotoğrafları için tıklayın Gönül Yazar, yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor!