Türkiye Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı

Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı

Türkiye

Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı

Adıyaman’da balık tutmaya giden ve rüzgardan dolayı teknede mahsur kalan Mustafa Özkoçak (48) AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 01:41 Son Güncelleme:
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Olay akşam saatlerinde Adıyaman’a bağlı Bebek köyünde meydana geldi. Balık tutmak için Atatürk Barajı'na açılan Mustafa Özkoçak rüzgarın etkisini arttırması üzerine kıyıya dönmek istedi ancak ilerleyemedi.

Özkoçak havanın da kararması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri teknede mahsur kalan balıkçı Özkoçak'a ulaşarak kurtardı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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