2013 yılında geçirdiği ameliyat sonrası cinsiyet değiştiren ve 'Nil' olan ismini değiştiren Rüzgar Erkoçlar, 2017'de makyaj sanatçısı Tuğba Beyazoğlu ile Bahçeköy’de gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturmuştu.

'Hadi kumdan kaleler yapalım'

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Erkoçlar çifti, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları kareye, "Hadi kumdan kaleler yapalım, suya karışalım. Enerjimiz birbirimizi çevreliyor. Denge ve uyum içinde 'bize' karışıyor" notunu düştü.





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