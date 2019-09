Rüzgar ve Tuğba Erkoçlar, evliliklerinin ikinci yılını kutladı

Sosyal medya hesabından eşi ile fotoğrafını yayınlayan Rüzgar Erkoçlar, "27.09.17... İki sene önce bugün. Birbirimize karıştığımız, bir olduğumuz, beraber her gün daha büyüyüp daha gerçek olduğumuz, her an daha birbirimizin farkında olup hamdettiğimiz günlerin çoğaldığı günlere iki sene daha eklendi. Her an daha iyiye, daha aşka, daha ana, daha biz olmaya canım karım" notunu yazdı.

'İYİ Kİ DEDİĞİM, ÇOK SEVDİĞİM'

Tuğba Beyazoğlu ise duygularını, "İyi ki dediğim, çok sevdiğim, iyi ki sevdiğim nice güzel senelerimize" sözleriyle ifade etti.

Çiftin aşk dolu paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

