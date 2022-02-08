Türkiye Rüzgarın etkisiyle dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Rüzgarın etkisiyle dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Türkiye

Rüzgarın etkisiyle dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Maltepe’de şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden sökülerek milyonluk lüks otomobilin üzerine devrildi. Ağacın çarpmasıyla çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

08 Şubat 2022, Salı 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un Maltepe ilkesine bağlı Küçükyalı Tipi Sokakta meydana gelen olayda, rüzgar ve yağmurun etkisine dayanamayan dev ağaç kökünden sökülerek sokağa devrildi.


Ağacın devrilmesiyle sokak üzerinde bulunan otomobilde ve ağacın bulunduğu kaldırımda maddi hasar meydana geldi. Ağaç aynı zamanda çevredeki binalara da çarparak maddi hasara neden oldu.

Devrilen ağaç sebebiyle sokağa araç giriş çıkışları kapatıldı. Devrilen ağacın kaldırılması için ekipler iş makinesi ile çalışma başlattı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaş Adem Uzdemir, “Burada şu an bir ağaç devrildi. Ağaç çok yaşlı ve büyük. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Araçta ve çevredeki binalarda hafif hasarlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok” ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sümela Manastırı'ndaki görüntüler için bakanlık harekete geçti