Rüzgarlı hava migreni tetikliyor

Hastaların yaşam konforunu düşüren ve günlük hayatına devam etmesini zorlaştıracak kadar şiddetli olabilen migren ağrısı birçok faktörle tetiklenebiliyor. Uykusuzluk, kötü beslenme gibi birçok etken migreni tetiklerken, Nöroloji Uzmanı Dr. Berkan Kaplan, hava değişimlerinde, aşırı rüzgarda migren ataklarının oluşabileceğini belirterek “Atak sırasında karanlık ve sessiz odaya geçerek dinlenin ve eğer mümkünse biraz uyumaya çalışın” dedi.

Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Berkan Kaplan, şiddetli baş ağrısı olarak bilinen migrenin, en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekerek migren hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kaplan, kadınların erkeklere göre üç kat daha fazla migrenden etkilendiğini belirterek “En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları, stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalar, bazı ilaçlar, sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dahil çikolata bile atak oluşturabilir” diye konuştu.

“Gevşeme egzersizleri rahatlatabilir”

Migren tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedavilerin uygulandığına işaret eden Dr. Kaplan, şunları söyledi: “İlaç dışı tedavinin en önemli basamağı kişinin yaşam şeklini yani uyku ve beslenmesini düzenlemesidir. Egzersiz, daha önceden bahsi geçen migren ataklarını tetikleyen faktörlerden kişinin kendisini koruması, stresten olabildiğince uzak durulması ve buna yönelik gevşeme egzersizleri, yoga veya meditasyon yapması da işe yarayacaktır. Atak sırasında karanlık ve sessiz odaya geçerek dinlenin ve eğer mümkünse biraz uyumaya çalışın. Uyuma sıklıkla semptomlarda rahatlama sağlayacaktır. Bununla birlikte atak için kullanılan ilaçların atak başlangıcından itibaren erken dönemde alınması, atak sonlandırılması açısından önemlidir.”





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