Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaraylı Ryan Babel, 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı.

Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.

Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.

Babel, sezon başında Fulham'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı formayla 5 gole imza atan oyuncu, son haftalarda üst üste gösterdiği kötü performansla tepki toplamıştı.

Son olarak alacakları geciktiği için kulübü FIFA'ya şikayet eden Babel'in suyu ısındı.

Babel'siz oynanan maçlarda takımın daha iyi performans göstermesi ise oyuncunun tamamen gözden çıkarılmasına neden oldu.