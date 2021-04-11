Ryan Babel ilk şarkısına klip çekti

Young Champ (Genç Şampiyon) isimli şarkının klibinde ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı.