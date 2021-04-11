Futbol Ryan Babel ilk şarkısına klip çekti

Ryan Babel ilk şarkısına klip çekti

Futbol

Ryan Babel ilk şarkısına klip çekti

Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel, saha dışı işleriyle de adından söz ettiriyor. İnşaat işleri, bitcoin danışmanlığı, YouTuber'lık ve girişimcilik dışında bir de müzikle uğraşan Babel, yeni şarkısı 'Young Champ' için klip çekti.

11 Nisan 2021, Pazar 12:01 Son Güncelleme:
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Young Champ (Genç Şampiyon) isimli şarkının klibinde ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı.

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